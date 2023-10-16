İsrail'in saldırılarından kaçan "yarım milyon Filistinli" Gazze’nin güneyine geçti

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İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), İsrail’in yaptığı açıklamanın adından yarım milyon Filistinlinin Gazze’nin güneyine geçtiğini bildirdi.

İsrail-Hamas çatışmaları 10. gününde devan ederken, İsrail cumartesi günü yaptığı açıklama ile Gazze Şeridi’nde yaşayanların kuzeyden güneye geçmelerini istemişti. Gazze şehrinde yaşayan Filistinlilerin bir kısmı eşyalarını araçlarına yükleyerek, bir kısmı da yürüyerek güneye doğru hareket etmişti.

IDF Sözcüsü Jonathan Conricus yaptığı açıklamada, yarım milyon Filistinlinin Gazze’nin güneyine geçtiğini belirterek, “Tahmin edilmesi ve belirlenmesi oldukça zor ancak yaklaşık yarım milyon kişi Gazze’nin güneyine geçti.” dedi.

İsrail ordusu, 14 Ekim’de Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yaşayan Filistinlilere güneye geçme çağrısında bulunmuş, Birleşmiş Milletler (BM) ise kuzeydeki yaklaşık 1.1 milyon kişinin 24 saat içinde güvenli bir şekilde güneye tahliye edilmesinin mümkün olmadığını belirterek kararın iptal edilmesi çağrısı yapmıştı.

İsrail'in daha sonra yaptığı bir başka açıklamada ise Hamas’ın Gazze Şeridi’nin güney kesimine giden Filistinlileri engellediği belirtilmişti. İsrail’in tahliyeler için verdiği sürenin 16.00’da dolmasıyla da Gazze’den dumanlar yükselmeye başlamıştı.

Öte yandan Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, bugün yaptığı açıklamada insani yardımların Mısır'ın Refah Sınır Kapısı'nda beklediğini ancak İsrail'in Gazze tarafına geçişi kolaylaştırmadığını belirtti.

-İsrail'in Gazze'deki saldırılarında 5 sivil savunma mensubu öldürüldü

Gazze'deki Filistin İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail savaş uçaklarının Gazze Şeridi'nin doğusundaki Tuffah Mahallesi'ndeki sivil savunma merkezini bombaladığı belirtildi.

Açıklamada, saldırıda sivil savunma ekibinden 5 kişinin hayatını kaybettiği, 2'si ağır, çok sayıda kişinin de yaralandığı aktarıldı.