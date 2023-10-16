Erdoğan ile Reisi gündemdeki konuları görüştü

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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirerek, İsrail-Hamas çatışması dahil gündemdeki konuları görüştü.

Türkiye İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede çatışmaların bir an önce sona ermesinin bölge ve dünya barışı adına önemli olduğunu, Gazze'ye insani yardımların ulaştırılması için Türkiye'nin yoğun çaba sarf ettiğini belirtti.

Gerilimi artırıcı adımlardan uzak durulması gerektiğini vurgulayan Erdoğan, İsrail-Hamas meselesinde karşılıklı atılacak olumlu adımların kalıcı çözümü beraberinde getirebileceğini ifade etti.

Görüşmede, İsrail-Hamas arasındaki çatışmalı süreç, bölgede artan gerilim ve çözüm için atılması gereken adımlar ele alındı.