Politika

Şengal’de bir toplu mezar daha açıldı

author_image Kurdistan24 -Türkçe
Tilizêr'de toplu mezarın açılışı
Tilizêr'de toplu mezarın açılışı
kürdistan Şengal toplu mezar DAİŞ

HABER MERKEZİ 

Şengal yakınlarında 2014-2017 yılları arasında bölgeyi işgal eden DAİŞ döneminden kalma toplu mezarlardan biri daha açıldı.

Terör örgütü DAİŞ’in 2014 yılındaki soykırım saldırılarında binlerce Ezidi katledildi, binlercesi de esir alındı. Tilizer ve Siba Şex Xidir gibi bölgelerde bulunan toplu mezarlar bu trajedinin izlerini taşıyor.

ROJ News’te yer alan habere göre 15 Ekim’de Tilizer'de, Ezidi din alimlerinin katılımıyla bir toplu mezarın açılışı yapıldı.

Açılan toplu mezarda ailesinden 8 kişinin kemiklerine ulaşılan Sultan Mahmud,"Toplu mezarlar hala açılmadı çünkü Irak hükümeti bu meseleye duyarsız. Yeni bir af kararıyla katilleri serbest bırakmak istiyorlar." dedi.

Mahmud, ailesinden 38 kişinin hala DAİŞ tarafından esir tutulduğunu vurguladı.

ŞENGAL KATLİAMI

3 Ağustos 2014’te Ezidi Kürtlerin yaşadığı Şengal’e saldıran DAİŞ örgütü, binlerce Ezidi’yi katlederek toplu mezarlara gömmüş, binlercesini de kaçırmıştı.

Kaçırdıkları Ezidi erkeklerinin çoğunu infaz eden, kadın ve kız çocuklarını ise köle pazarına satan DAİŞ’in elinden kurtulan kişiler, yaşananları uluslararası kuruluşlara ve sivil toplum örgütlerine anlatarak seslerini dünyaya duyurdu.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv