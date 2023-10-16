Şengal’de bir toplu mezar daha açıldı

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Şengal yakınlarında 2014-2017 yılları arasında bölgeyi işgal eden DAİŞ döneminden kalma toplu mezarlardan biri daha açıldı.

Terör örgütü DAİŞ’in 2014 yılındaki soykırım saldırılarında binlerce Ezidi katledildi, binlercesi de esir alındı. Tilizer ve Siba Şex Xidir gibi bölgelerde bulunan toplu mezarlar bu trajedinin izlerini taşıyor.

ROJ News’te yer alan habere göre 15 Ekim’de Tilizer'de, Ezidi din alimlerinin katılımıyla bir toplu mezarın açılışı yapıldı.

Açılan toplu mezarda ailesinden 8 kişinin kemiklerine ulaşılan Sultan Mahmud,"Toplu mezarlar hala açılmadı çünkü Irak hükümeti bu meseleye duyarsız. Yeni bir af kararıyla katilleri serbest bırakmak istiyorlar." dedi.

Mahmud, ailesinden 38 kişinin hala DAİŞ tarafından esir tutulduğunu vurguladı.

ŞENGAL KATLİAMI

3 Ağustos 2014’te Ezidi Kürtlerin yaşadığı Şengal’e saldıran DAİŞ örgütü, binlerce Ezidi’yi katlederek toplu mezarlara gömmüş, binlercesini de kaçırmıştı.

Kaçırdıkları Ezidi erkeklerinin çoğunu infaz eden, kadın ve kız çocuklarını ise köle pazarına satan DAİŞ’in elinden kurtulan kişiler, yaşananları uluslararası kuruluşlara ve sivil toplum örgütlerine anlatarak seslerini dünyaya duyurdu.