Mesrur ​​Barzani'den ilk üçe giren yüksek lisans öğrencilerini sevindirecek karar

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Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani, yüksek lisans eğitiminde ilk üçe girip atanamayanları sevindirecek bir karar aldı.

Kürdistan Bölgesi Hükümet Sözcüsü Peşewa Hewramani, 16 Ekim’de yaptığı açıklamada, “Başbakan Mesrur ​​Barzani, 2023-2024 akademik yılında ilk üçe giren ve atanmamış yüksek lisans öğrencilerinin öğrenim ücretinden %100 muaf tutulmasını onayladı.” ifadelerine yer verdi.

Hewramani, “Bazılarına daha önce %100 öğrenim ücreti muafiyeti verilmişti. Ancak kabullerinin ikinci aşamasında kalanlar da vardı ve talepleri Başbakan tarafından kabul edildi ve uygulamaya konuldu.” dedi.