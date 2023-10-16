Politika

Mesrur ​​Barzani'den ilk üçe giren yüksek lisans öğrencilerini sevindirecek karar

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Başbakan Mesrur Barzani
Başbakan Mesrur Barzani
kürdistan Kürdistan Bölgesi Mesrur Barzani

HABER MERKEZİ 

Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani, yüksek lisans eğitiminde ilk üçe girip atanamayanları sevindirecek bir karar aldı.

Kürdistan Bölgesi Hükümet Sözcüsü Peşewa Hewramani, 16 Ekim’de yaptığı açıklamada, “Başbakan Mesrur ​​Barzani, 2023-2024 akademik yılında ilk üçe giren ve atanmamış yüksek lisans öğrencilerinin öğrenim ücretinden %100 muaf tutulmasını onayladı.” ifadelerine yer verdi.

Hewramani, “Bazılarına daha önce %100 öğrenim ücreti muafiyeti verilmişti. Ancak kabullerinin ikinci aşamasında kalanlar da vardı ve talepleri Başbakan tarafından kabul edildi ve uygulamaya konuldu.” dedi.

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