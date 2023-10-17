İran: Önümüzdeki saatlerde Hizbullah saldırıya geçebilir

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İran, Lübnan Hizbullahı'nın ilerleyen saatlerde İsrail'e karşı önleyici saldırıya geçebileceği yönünde açıklamada bulundu.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, devlet televizyonunda canlı yayınlanan özel röportajında, Hamas ile İsrail arasındaki çatışmayı değerlendirdi.

İran destekli Lübnan Hizbullahı'nın ilerleyen saatlerde İsrail'e karşı harekete geçebileceğini belirten Abdullahiyan, "Direniş liderleri, Siyonist rejimin Gazze'de herhangi bir eylem (kara saldırısı) yapmasına, ardından diğer bölgedeki direniş güçlerine yönelmesine izin vermeyecektir. Tüm seçenekler Hizbullah'ın önündedir." dedi.

Abdullahiyan, "Direniş cephesinin önümüzdeki saatlerde herhangi bir önleyici saldırı olasılığı beklenebilir." ifadelerini kullandı.

İsrail ile Hamas arasında çıkan çatışmaların ardından Lübnan Hizbullah’ı İsrail’e saldırı tehdidinde bulunuyor.

Lübnan Hizbullahı Genel Sekreter Yardımcısı Naim Qassem, daha önce yaptığı açıklamada, “İsrail'e saldırıda Hamas'taki kardeşlerimize ve Filistin savunma gruplarıyla iletişime geçmeye hazırız ancak doğru zamanı bekliyoruz.” dedi.

Geçtiğimiz haftalarda İsrail ordusu Lübnan’ın güneyindeki Hizbullah noktalarını bombalamıştı. Buna karşılık Hizbullah, İsrail topraklarına sızarak üst düzey bir İsrail ordu komutanını öldürmüştü.