Kocaeli'de zincirleme kaza! Onlarca araç birbirine girdi

HABER MERKEZİ

TEM Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde yola dökülen mazot sebebiyle 7 noktada 26 aracın karıştığı kazada 2'si ağır 13 kişi yaralandı.

Anadolu Otoyolu'nun İstanbul istikameti Kartepe mevkisinde 26 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kaza nedeniyle otoyolun İstanbul yönü bir süre trafiğe kapatılırken, araçların kaldırılmasının ardından yol kontrollü olarak ulaşıma açıldı.

Kazada yaralanan 13 kişi sağlık görevlilerince kentteki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kazaya ilişkin İHA'ya bilgi veren görgü tanığı, “Mazot tankeri yolda ilerlerken mazot döke döke gidiyor. Araçlar birbirine giriyor. Mazot tankeri sürücüsü hiçbir şeyden habersiz devam ediyor, ilerde de kaza olunca tankeri durduruyorlar." dedi.