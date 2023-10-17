Genel

Kocaeli'de zincirleme kaza! Onlarca araç birbirine girdi

author_image Kurdistan24 -Türkçe
Kazaya karışan araçlar-FOTO: İHA
Kazaya karışan araçlar-FOTO: İHA
türkiye Kocaeli zincirleme trafik kazası

HABER MERKEZİ 

TEM Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde yola dökülen mazot sebebiyle 7 noktada 26 aracın karıştığı kazada 2'si ağır 13 kişi yaralandı.

Anadolu Otoyolu'nun İstanbul istikameti Kartepe mevkisinde 26 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kaza nedeniyle otoyolun İstanbul yönü bir süre trafiğe kapatılırken, araçların kaldırılmasının ardından yol kontrollü olarak ulaşıma açıldı.

Kazada yaralanan 13 kişi sağlık görevlilerince kentteki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kazaya ilişkin İHA'ya bilgi veren görgü tanığı, “Mazot tankeri yolda ilerlerken mazot döke döke gidiyor. Araçlar birbirine giriyor. Mazot tankeri sürücüsü hiçbir şeyden habersiz devam ediyor, ilerde de kaza olunca tankeri durduruyorlar." dedi.

Kazaya karışan araçlar-FOTO: İHA
Kazaya karışan araçlar-FOTO: İHA
Kazaya karışan araçlar-FOTO: İHA
Kazaya karışan araçlar-FOTO: İHA
Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv