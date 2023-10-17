Bakan Fidan'dan "İsrail" açıklaması: "Bunun adı hırsızlıktır"

HABER MERKEZİ

Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsrail ile Hamas arasındaki savaşın Orta Doğu ülkelerini etkilemesini engellemek için ellerinden geleni yaptıklarını belirterek, "Bu savaştan daha büyük savaşlar çıkabileceği gibi tarihi bir barış da çıkabilir." dedi.

Türkiye Dışişleri Bakanı Fidan, Lübnan Dışişleri ve Göçmenler Bakanı Abdallah Buhabib'in davetine icabetle resmi ziyarette bulunduğu Lübnan'da basın toplantısında konuştu.

Gazze'deki nüfusa insani yardımların ulaştırılması için hem bölge hem de uluslararası kuruluşlarla temas halinde olduklarını belirten Bakan Fidan, "Savaşın başta Lübnan, Mısır ve Ürdün olmak üzere bölge ülkelerinin istikrarsızlaşmasına yol açacak şekilde gelişmesini engellemek için elimizden geleni yapıyoruz." dedi.

İsrail-Hamas savaşından tarihi bir barışın çıkacağına inandıklarını bildiren Fidan, "(İsrail-Hamas) Bu savaştan daha büyük savaşlar çıkabileceği gibi tarihi bir barış da çıkabilir. Cumhurbaşkanımız tarihi bir barışın mümkün olduğuna inanıyor." ifadelerini kullandı.

"Birisinin toprağını işgal ediyorsunuz. Evine el koyuyorsunuz, dışarı atıyorsunuz, birini getirip oraya koyuyorsunuz, 'yerleşimci' diyorsunuz. Bunun adı hırsızlıktır." diyen Fidan, "Uzun yıllardır hegemonik güçlerin, medya gücüyle problemin gerçek tabiatını unutturduklarını görmekteyiz, artık buna bir son verme zamanı geldi." diye konuştu.