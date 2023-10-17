Politika

Sahnede Öcalan posteri açanlardan biri tutuklandı

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türkiye Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi

HABER MERKEZİ 

Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi’nin (Yeşil Sol Parti) 15 Ekim 2023’te Ankara’da gerçekleştirilen 4’üncü Olağan Büyük Kongresi’nde sahneye çıkarak PKK lideri Abdullah Öcalan'ın posterini açan zanlılardan 1’i tutuklandı.

Kongrede PKK lideri Abdullah Öcalan’ın posterini açtıkları gerekçesiyle gözaltına alınan iki zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Adliyede savcıya ifade veren zanlılardan 1’i sorgunun ardından serbest bırakıldı, diğer zanlı A.Y. ise tutuklanma istemiyle nöbetçi sulh ceza mahkemesine sevk edildi. A.Y. çıkarıldığı hakimlikçe “terör örgütünün propagandasını yapma” suçundan tutuklandı.

Ne olmuştu?

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi'nin (HEDEP) 15 Ekim 2023’te gerçekleştirilen 4’üncü Olağan Büyük Kongresi’nde yüzlerini kapatan 2 genç, PKK lideri Abdullah Öcalan’ın posteriyle bir süre sahnede kaldıktan sonra alandan kaçmıştı.

Olayın ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma çerçevesinde 2 genç gözaltına alınmıştı.

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