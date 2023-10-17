Ekonomi

Mesrur ​​Barzani Kürdistan Bölgesi’ndeki bir grup yatırımcıyla görüştü

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Mesrur ​​Barzani Kürdistan Bölgesi’ndeki bir grup yatırımcıyla buluştu
Mesrur ​​Barzani Kürdistan Bölgesi’ndeki bir grup yatırımcıyla buluştu
kürdistan Kürdistan Bölgesi Mesrur Barzani yatırım

HABER MERKEZİ

Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani, bugün 17 Ekim’de Kürdistan Bölgesi’ndeki bir grup yatırımcıyla bir araya geldi.

Kürdistan Bölgesi hükümetinden yapılan açıklamaya göre görüşmede Başbakan Barzani, Kürdistan Bölgesi Hükümeti 9’uncu Kabinesi’nin açılışından bu yana yatırım sürecinin geliştirilmesine büyük önem verdiğini belirterek, yerli ve yabancı yatırımcılara gerekli her türlü kolaylığı sağlayarak yatırımın önündeki sorun ve engelleri ortadan kaldırmak için çalıştığını vurguladı.

Şu ana kadar Kürdistan Bölgesi’nde yatırımın teşviki konusunda güzel adımlar atıldığını ancak bu alanda daha ileri adımlar atmayı hedeflediklerini aktaran Mesrur Barzani, Kürdistan Bölgesi hükümetinin bankacılık sistemini düzene sokma ve kamu hizmetlerinin, özellikle de finansal hizmetlerin dijitalleştirilmesi alanındaki reformlarına dikkat çekti.

Başbakan Barzani ayrıca, Kürdistan Bölgesi yatırımcılarına ve özel sektörüne, ekonomik kalkınma, güçlü bir altyapı inşa etme ve daha fazla iş olanağı yaratma yönünde ortak projeler yürütmek amacıyla Kürdistan Bölgesi hükümeti ile oluşturdukları iş birliği ve koordinasyondan dolayı teşekkür etti.

Toplantının sonunda Başbakan Mesrur Barzani, Kürdistan Bölgesi'ndeki yatırım sürecinin daha da desteklenmesi amacıyla katılımcıların öneri ve yorumlarını dinleyerek, sorularını yanıtladı.

Mesrur ​​Barzani Kürdistan Bölgesi’ndeki bir grup yatırımcıyla buluştu
Mesrur ​​Barzani Kürdistan Bölgesi’ndeki bir grup yatırımcıyla buluştu
Mesrur ​​Barzani Kürdistan Bölgesi’ndeki bir grup yatırımcıyla buluştu
Mesrur ​​Barzani Kürdistan Bölgesi’ndeki bir grup yatırımcıyla buluştu
Mesrur ​​Barzani Kürdistan Bölgesi’ndeki bir grup yatırımcıyla buluştu
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