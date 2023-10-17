Kızının canlı olduğunu gören İsrailli anne: Dünyaya yalvarıyorum

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Hamas'ın videosunu yayınladığı abluka altındaki Gazze Şeridi'nde esir tutulan İsrailli kız Mia Shem'in annesi Keren, “Kızımın eve dönmesini sağlamaları için dünyaya yalvarıyorum." dedi.

Tel Aviv'de basın toplantısı düzenleyen Keren, videoda kızını görünce sevindiklerini ve kendisinin sevinçten çığlık attığını anlattı.

Görüntüleri izleyene kadar kızlarının canlı olup olmadığını bilmediklerini belirten Keren, “Kızımın eve dönmesini sağlamaları için dünyaya yalvarıyorum." ifadesini kullandı.

Mia Shem'in teyzesi Galit Schalfi, yeğenini canlı görmenin kendileri için çok büyük bir şey olduğunu ve serbest bırakılmasını talep ettiklerini belirtti.

Yeğeninin vidoda "solgun ve korkmuş" göründüğünü dile getiren Schalfi, Gazze'deki tüm İsrailli esirlerin serbest bırakılması için imkanı olan herkesin kendilerine yardım etmesi gerektiğini ifade etti.

Mia'nın serbest bırakılması için Filistinli mahkumlarla esir takası gerekirse bunu destekleyip desteklemediği yönündeki soruya Schalfi, "Biz sadece yeğenimin eve dönmesini istiyoruz." yanıtını verdi.

Kassam Tugayları, tedavi görüntülerini yayımlamıştı

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 21 yaşındaki İsrailli Mia Shem'in tedavi görüntülerini içeren bir video yayımlamıştı.

Videoda, sağ kolundan ameliyat edilen Mia Shem'in, Kassam unsurları tarafından pansuman edilerek bandajlandığı anlara yer veriliyor.

Mia Shem, videoda, cumartesi günü (Kassam Tugaylarına bağlı unsurların Gazze sınırındaki Yahudi yerleşim birimlerine sızdığı gün) bölgedeki festivalde olduğunu ve kolundan ağır şekilde yaralandığını söylüyor.

Kassam unsurları tarafından Gazze'ye getirildiğini ve 3 saat süren bir operasyon geçirdiğini kaydeden Mia Shem, "Beni tedavi ettiler, ilgilendiler, ilaç verdiler. Her şey yolunda." diyor.

Ailesinin yanına dönmek istediğini belirten İsrailli kadın, "Lütfen en kısa zamanda bizi buradan çıkarın." ifadelerini kullanıyor.