Reuters: ABD ordusu Irak'ta 2 İHA düşürdü

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Reuters Haber Ajansı, ABD ordusunun bu sabah Irak’ta 2 insansız hava aracını (İHA) düşürdüğünü paylaştı.

Reuters’e konuşan ABD’li yetkililerin açıklamasına göre Irak’ta ABD güçlerine yönelik 2 İHA ile saldırı girişiminde bulunuldu ancak, İHA’lar ABD ordu güçleri tarafından havada imha edildi.

Açıklamada, saldırı girişiminin kimler tarafından gerçekleştirildiğinin henüz belli olmadığı aktarıldı.

Hamas ile İsrail arasındaki çatışmaların başlamasının ardından Iraklı silahlı gruplar ve milisler, İsrail'in savaşına doğrudan müdahale edilmesi durumunda ABD askeri üslerini hedef alma tehdidinde bulundu.

Söz konusu İHA saldırısı, dün gece Bağdat'ta vatandaşların Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesinin (Al Ahli Arab Hastanesi) İsrail tarafından hedef alınmasına karşı sokaklara çıkmasının ardından geldi.

İsrail’in dün Gazze Şeridi’nde bulunan El-Ehli Baptist Hastanesini hedef alması sonucu, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 500 kişinin öldüğü yüzlerce kişinin yaralandığı bildirilmişti.