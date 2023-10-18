Politika

Kürdistan Bölgesi Hükümeti, Gazze'deki hastane saldırısını kınadı

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kürdistan Kürdistan Bölgesi İsrail Gazze

HABER MERKEZİ 

Kürdistan Bölgesi Hükümeti, İsrail'in Gazze'de El-Ehli Baptist Hastanesine düzenlediği ve yüzlerce kişinin ölümüyle sonuçlanan saldırıyı kınadı.

Hükümet Sözcüsü Peşewa Hewramani, İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesini bombalamasının ardından kınama mesajı paylaştı.

Kürdistan Bölgesi Hükümet Sözcüsü Hewramani, 17 Ekim 2023’te yaptığı açıklamada, “Kürdistan Bölgesi Hükümeti, Gazze’de 500’den fazla kişinin öldüğü El-Ehli Baptist Hastanesine yapılan saldırıyı kınıyor. Kurbanların çoğunluğunu kadınlar ve çocuklar oluşturuyor.” ifadelerine yer verdi.

Savaşın ve askeri operasyonların sorunları çözmeyeceği vurgulanan mesajda, “Uluslararası topluma masum sivilleri tehlikeden koruma çabalarını yoğunlaştırmaya çağırıyoruz.” denildi.

İsrail’in dün Gazze Şeridi’nde bulunan El-Ehli Baptist Hastanesini hedef alması sonucu, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 500 kişinin öldüğü yüzlerce kişinin yaralandığı bildirilmişti.

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