Biden’ın Ürdün ziyareti iptal edildi

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Ürdün, İsrail'in Gazze'de El-Ehli Baptist Hastanesine düzenlediği ve yüzlerce kişinin ölümüyle sonuçlanan saldırısı ardından düzenlenmesi planlanan dörtlü zirveyi iptal etti.

Konuya ilişkin açıklama yapan Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman El Safadi, “İsrail ve Filistinli grupların arasında ateşkes ilan edilene kadar hiçbir zirveyi karşılamayağız.” dedi.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, düzenlenen basın toplantısında bugün gerçekleştirilmesi planlanan ABD Başkanı Joe Biden’ın Ürdün ziyaretinin iptal edildiğini belirterek, "ziyaretin iptal edilmesinin ortak bir karar" olduğunu duyurdu.

Biden’ın hastane saldırısından sonra Ürdün Devlet Başkanı Kral Abdullah ile konuştuğunu belirten Kirby, "Her ikisi de özellikle Başkan Abbas'ın 3 günlük yas için evine dönmek istediğini açıkça belirtmesi nedeniyle bu toplantıyı erteleme konusunda hemfikirdi. Bu ortak alınan bir karardı." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Biden'ın ülkeyle dayanışmasını ifade etmek ve İsrailli yetkililerle savaş planlarını görüşmek üzere bugün İsrail'e gitmesi planlanıyor. Ürdün ise İsrail'in Gazze'de El-Ehli Baptist Hastanesine düzenlediği ve yüzlerce kişinin ölümüyle sonuçlanan saldırının ardından düzenlenmesi planlanan dörtlü zirveyi iptal etti.

Kirby, Biden’ın İsrail'den dönüşte Mısır ve Filistin başta olmak üzere taraflarla telefon diplomasisine devam edeceğini kaydetti.

Biden ve Arap liderlerin katılacağı Ürdün Zirvesinin bugün başkent Amman'da yapılması planlanıyordu. Ancak Ürdün Dışişleri Bakanı, zirvenin tarafların savaşa ve Filistinlilere yönelik saldırılara son verilmesi konusunda anlaşmaya vardıkları zaman düzenleneceğini söyleyerek, İsrail'i "bölgede kaoslara neden olmakla" suçladı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail’in dün Gazze Şeridi’nde bulunan El-Ehli Baptist Hastanesini hedef alması sonucu, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 500 kişinin öldüğünü, 400’den fazla yaralı olduğunu bildirmişti.

İsrail Savunma Kuvvetleri ise daha sonra yaptığı açıklamada, El-Ehli Baptist Hastanesindeki tüm insanların İslami Cihat Örgütü tarafından atılan bir füze sonucu öldürüldüğünü belirterek, saldırıyı İsrail'in gerçekleştirdiği iddiasını reddetti.