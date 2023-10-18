Kültür-Sanat

Caz müzik grubu Erbil'de müzikseverlerle buluştu

author_image Kurdistan24 -Türkçe
kürdistan Kürdistan Bölgesi müzik caz grubu

HABER MERKEZİ 

Kürt, Fransız ve Alman caz müzisyenleri Erbil'de verilen özel bir konserde Kürtçe ve yabancı şarkıları seslendirerek müzikseverleri coşturdu.

Konser, Alman Goethe Enstitüsünün sanat programları kapsamında düzenlendi.

Erbil Kültür ve Sanat Genel Müdürü Ferheng Gafur, K24'e yaptığı açıklamada, Caz grubunun diğer sanat gruplarından farklı olarak, orijinal Alman ve Fransız müziğini dinleyicilere sunduğunu belirti.

Gafur, “Grubun eserleri sanatsal bir şekilde Kürtçe ve yabancı müziğiyle uyum sağlaması ilgimi çekti. Bu bize müzik formlarındaki farklılığı, yeni tarz ve değişiklikleri hissettirerek özellikle Kürtçe şarkılar ve müzikleri konusunda bizi etkiledi.” diye konuştu.

Ferheng Gafur, Kültür ve Gençlik Bakanlığının caz grubuyla birçok yeni ortak proje yürütmek ve müzik severlere daha iyi çalışmalar sunmak istediklerine dikkat çekti.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv