Caz müzik grubu Erbil'de müzikseverlerle buluştu

HABER MERKEZİ

Kürt, Fransız ve Alman caz müzisyenleri Erbil'de verilen özel bir konserde Kürtçe ve yabancı şarkıları seslendirerek müzikseverleri coşturdu.

Konser, Alman Goethe Enstitüsünün sanat programları kapsamında düzenlendi.

Erbil Kültür ve Sanat Genel Müdürü Ferheng Gafur, K24'e yaptığı açıklamada, Caz grubunun diğer sanat gruplarından farklı olarak, orijinal Alman ve Fransız müziğini dinleyicilere sunduğunu belirti.

Gafur, “Grubun eserleri sanatsal bir şekilde Kürtçe ve yabancı müziğiyle uyum sağlaması ilgimi çekti. Bu bize müzik formlarındaki farklılığı, yeni tarz ve değişiklikleri hissettirerek özellikle Kürtçe şarkılar ve müzikleri konusunda bizi etkiledi.” diye konuştu.

Ferheng Gafur, Kültür ve Gençlik Bakanlığının caz grubuyla birçok yeni ortak proje yürütmek ve müzik severlere daha iyi çalışmalar sunmak istediklerine dikkat çekti.