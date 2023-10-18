Hoşmend Haydar: ABD, Peşmerge güçlerine destek sağlamaya devam edecek

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Peşmerge Bakanlığı Genelkurmay Başkan Yardımcısı Yarbay Hoşmend Haydar, ABD’nin bakanlığı hiçbir şart dayatmadığını belirterek, Washington’un Peşmerge güçlerine desteğinin devam edeceğini söyledi.

Hoşmend Haydar, K24’e yaptığı açıklamada, ABD'nin Peşmerge güçlerine yaptığı yardımların devam ettiğini ve Peşmerge güçlerine lojistik, eğitim ile silahlanma konularında destek olmak üzere 2024 ile 2025 yılları için planlarını hazırladıklarını bildirdi.

Haydar, “ABD, güçlerin yeniden organize edilmesi ve Peşmerge Bakanlığına bağlanması konusunda çok iyi bir aşama görüyor. Yeniden yapılanma sürecinin yavaşlığından şikayetleri olabilir ama medyada yansıtıldığı gibi değil.” dedi.

ABD’nin Peşmerge Bakanlığına hiçbir şart dayatmadığını dile getiren Haydar, “Şu ana kadar ABD’nin Peşmerge Bakanlığına yönelttiği bir şart duymadık. Yani Peşmerge Bakanlığına şartlar dayatarak ve siz bunu yapmazsanız biz bunu yaparız demesi. Böyle bir şey yok. Olan şey, Kürdistan Bölgesi'ndeki iki ana partinin Peşmerge güçlerinin birleşme sürecini hızlandırması içindir.” ifadesini kullandı.

Yakın gelecekte 70 ve 80 numaralı iki birliğin birleştirileceğinden emin olduklarını kaydeden Haydar, “Peşmerge Bakanlığına son 10 yılda 14 tugay bağlandı, son iki yılda ise 2 destek komutanının yanı sıra Peşmerge Bakanlığına 6-7 tugay daha eklemeyi ayrıca hazır ve silahlandırmayı başardık.” diye konuştu.

Kürdistan Bölgesi İdaresi dışındaki Kürdistani bölgelerde ortak tugayların kurulması ve görevlendirilmesine ilişkin Haydar, “Bu tugayların kurulması ilk ABD tarafından önerilmişti, daha sonra Iraklı ve Kürdistanlı taraflar üzerinde çalışmış ve çalışmalarda son aşamaya gelinmiştir.” dedi.

Irak Savunma Bakanlığındaki idari sorunlar nedeniyle tugayların hizmete alınmasında bazı gecikmeler yaşandığını belirten Hoşmend Haydar, Peşmerge Bakanlığının tugayların listesini hazırladığını kaydetti.

Haydar, tugayların maaş listesinin Irak Maliye Bakanlığı tarafından hazırlandığını ve ilk maaşlarının kasımda dağıtılacağını ifade etti.

Peşmerge Bakanlığı Genelkurmay Başkan Yardımcısı Yarbay Haydar, "Eski ve yeni Peşmergelerin yer aldığı 20. Müşterek Tugay, Irak Savunma Bakanlığının Peşmerge Bakanlığı ile koordineli bir şekilde oluşturduğu komisyon tarafından tespit edilen güvenlik boşluklarını dolduracak.” Açıklamasında bulundu.