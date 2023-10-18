İsrail'de bulunan Biden: Gazze'deki hastaneyi İsrail vurmadı

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ABD Başkanı Joe Biden, Hamas ile savaşında İsrail'in yanında olduklarını tüm dünyaya göstermek için Tel Aviv'i bizzat ziyaret ettiğini belirterek, Gazze'deki hastanenin İsrail tarafından vurulmadığını söyledi.

İsrail'in dün akşam Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesine yönelik saldırısının ardından Ürdün ziyareti iptal edilen ABD Başkanı Joe Biden, bugün saat 11.30 sularında Ben Gurioan Havalimanına ulaştı.

Biden, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ve Başbakan Binyamin Netanyahu tarafından Ben Gurioan Havalimanında karşılandı. Biden ile Binyamin Netanyahu, karşılamanın ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın çatışmaların başlamasının ardından İsrail'e birkaç kez geldiğini kaydeden Biden,"Bugün burada bulunmamın basit bir nedeni var; İsrail halkı ve dünyadaki herkesin ABD'nin nerede durduğunu bilmesi." dedi.

Amerikalıların İsrail ile yas tuttuğunu belirten Biden, "terörist grup" olarak nitelendirdiği Hamas'ın 31'i ABD vatandaşı olmak üzere 1300'den fazla kişiyi katlettiğinin belirtildiğini" dile getirerek Hamas'ın aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda kişiyi rehin aldığını, o çocukların neler hissettiğini hayal bile edemediğini söyledi.

İsrail'e Hamas ile çatışmalarında destek savlamaya devam edeceklerinin altını çizen Biden, hastanedeki "patlama" nedeniyle duyduğu üzüntüyü dile getirerek "Görünen kadarıyla hastaneye yapılan saldırıyı diğer taraf düzenledi, siz (İsrail) değil. Ancak çok sayıda kişi emin değil." diye konuştu.

Biden, bu konuda üstesinden gelinmesi gereken çok şey olduğunu vurgulayarak "bu duruma düşen masum Filistinlilerin" hayatlarının korunması için yapılması gerekenlerin önemine işaret etti.

İsrail'in diğer tüm demokrasiler ve ABD ile ortak değerleri paylaştığını kaydeden Biden, "Herkes sizin ne yapacağınızı görmeyi bekliyor. Tekrar burada olmaktan çok mutlu ve gururluyum." dedi.

ABD Başkanı Biden'ın İsrail'e yaptığı ziyaret, İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'nde bir hastaneye düzenlediği ve 500 kişinin hayatını kaybettiği saldırının gölgesinde kaldı.

Biden'ın ziyareti için Tel Aviv'de bir dizi önlem alındı. Ziyarette, Ben Gurion Havalimanına giden bazı yollar trafiğe kapatıldı. Tel Aviv'deki bazı noktalara da çok sayıda polis konuşlandırıldı.