Rusya, İsrail'in Gazze'deki hastaneye saldırmadığına dair kanıt istedi

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Rusya, Gazze Şeridi'ndeki El-Ehli Baptist Hastanesine düzenlenen ve yüzlerce kişinin ölümüne neden olan saldırının korkunç bir suç olduğunu belirterek, İsrail'in uydu görüntüleriyle olaya karışmadığını kanıtlamasını istedi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Sputnik Radyosu’na yaptığı açıklamada, saldırının insanlık dışı ve korkunç bir suç olduğunu söyledi.

Rusya Ulusal Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitri Medvedev de Rus TASS Haber Ajansı’na yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'ndeki hastanenin bombalanmasını "savaş suçu" olarak nitelendirerek, “Bu trajik olayın nihai sorumluluğunu ABD üstleniyor.” dedi.

Medvedev, "Gazze Şeridi'ndeki hastaneye yapılan saldırı şüphesiz bir savaş suçudur. Farklı ülkelerdeki ve kıtalardaki savaşlardan çıkar sağlayan ABD saldırının nihai sorumluluğunu üstleniyor." dedi.

“Washington silah anlaşmaları için büyük miktarda para ayırıyor.” diyen Medvedev, “Savunma sektöründe bu silahların üretimini artırıyor ve demokratik değerleri savunmaya yönelik yanıltıcı açıklamalar yapıyor." ifadesini kullandı.

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari bu sabah düzenlediği basın toplantısında, olay sırasında İsrail ordusunun hastane yakınında hava operasyonu düzenlemediğini söyleyerek, “Şimdi elimizde bilgiler var. Hastanenin İsrail tarafından bombalanmadığına dair gerçeği söylememiz gerek. İsrail ordusu sorumlu olsaydı alanda bir krater oluşurdu.” dedi.

Hamas Harekatı da katliamın İsrail'in hava saldırısının sonucu olduğunu vurgulayarak iddiaları yalanladı.

İsrail’in dün Gazze Şeridi’nde bulunan El-Ehli Baptist Hastanesini hedef alması sonucu, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 500 kişinin öldüğü yüzlerce kişinin yaralandığı bildirilmişti.