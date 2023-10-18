Politika

İsrail-Hamas çatışmasında 12'nci gün: Can kaybı artıyor

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Savaşın 12'inci gününde İsrail'in Gazze'ye saldırıları sürüyor: FOTO-AA
Savaşın 12'inci gününde İsrail'in Gazze'ye saldırıları sürüyor: FOTO-AA
ortadoğu İsrail Gazze Hamas saldırı

HABER MERKEZİ 

Filistin Sağlık Bakanı Mey Keyle, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 3 bin 300 kişinin öldüğünü ve 13 bin kişinin yaralandığını duyurdu.

Ramallah'ta düzenlediği basın toplantısında, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırıların bilançosuna ilişkin bilgi veren Keyle, İsrail'in hava saldırılarının devam etmesinin yanı sıra Gazze Şeridi'ndeki "feci insani durum" nedeniyle verilerin ancak yaklaşık olarak açıklanabildiğini söyledi.

Gazze Şeridi'nde ciddi bir ilaç sıkıntısı ve hastanelere ulaşımda büyük bir sorun olduğunu kaydeden Keyle, su kesintileri ve kanalizasyon sisteminin bozulmasının, bulaşıcı hastalıkların yayılma riskini artırdığına dikkati çekti.

Keyle, 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde hayatını kaybedenlerin sayısının en az 3 bin 300'ü aştığını, yaralı sayısının ise 13 binin üzerine çıktığını bildirmesinin ardından, İsrail'in El-Ehli Baptist Hastanesine hava saldırı düzenlemesini kınadı.

İsrail'in hastane saldırısından kendisini aklayamayacağını vurgulayan Keyle, İsrail'den hesap sorulmasını istedi.

İsrail'in dün akşam saatlerinde Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesine düzenlediği saldırıda en az 500 kişi hayatını kaybetmişti.

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