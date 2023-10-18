İstanbul’da McDonald’s şubesine saldırı

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İstanbul'da düzenlenen İsrail karşıtı protestolarda Levent'teki McDonald’s şubesine zarar verildi. İsraillilere ait olduğu sanılan McDonald's Türkiye, 2022 yılında Katarlılara satılmış.

İsrail'in dün akşam Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesine düzenlediği ve 500'den fazla sivilin hayatını kaybettiği saldırının ardından İstanbul'da düzenlenen protestolarda Levent'teki McDonald’s şubesine zarar verildi.

Filistin bayrakları ile şubeye saldıran bir grup camları da kırdı.

Sosyal medyada “McDonald’s Israel” hesabından paylaşım yapan bir şirket, her gün İsrail ordusuna 4 bin kutu yemek dağıttığını ifade etmiş ve McDonald’s restoranlarına gelen İsrail askerlerine ve diğer güvenlik güçlerine yüzde 50’lik indirim uyguladığını açıklamıştı.

McDonald's Türkiye ise yabancı basında çok ses getiren bu konuyla ilgili yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verilmişti:

"Türkiye'deki McDonald's yerel bir işletmedir, tüm mülkiyeti ve işletmesi Katarlı Boheme Investment Şirketi tarafından denetlenmektedir. Mc Donald’s İsrail işletmesi ile McDonald’s Türkiye'nin faaliyetlerinin hiçbir bağlantısı yoktur. İsrail'deki McDonald's, işletmemizden ayrı bir varlık olarak faaliyet gösterir. Dolayısıyla McDonald's Türkiye'den bağımsız olarak kendi iş ve iletişim kararlarını alır."

Anadolu Grubu, bünyesinde bulunan McDonald's Türkiye, 2022 yılının Mayıs ayında Katarlı Kamal Saleh Al Mana'nın sahibi olduğu Boheme Investment GmbH tarafından satın alınmıştı.