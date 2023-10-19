Ekonomi

Başbakan Barzani'nin katılımıyla Büyüme Fırsatları ve Uluslararası Ortaklıkların Geleceği Konferansı düzenlenecek

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Başbakan Mesrur Barzani
Başbakan Mesrur Barzani
kürdistan Irak Erbil Kürdistan Bölgesi Mesrur Barzani

HABER MERKEZİ 

Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani'nin katılımıyla önümüzdeki hafta, büyüme fırsatları ile uluslararası ortaklıkların ele alınacağı bir konferans düzenlenecek.

Erbil'de 21 Ekim Cumartesi günü, Başbakan Mesrur Barzani, Merkez Bankası Başkanı Ali Alak ve Özel Bankacılık Birliği Başkanı Wadeea Nuri Al Handal’ın katılımıyla, Büyüme Fırsatları ve Uluslararası Ortaklıkların Geleceği Konferansı’nın gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Irak Özel Bankacılık Birliği Halkla İlişkiler Departmanından Hammad Hatem, K24’e verdiği demeçte, Başbakan Barzani, Merkez Bankası Alak, Özel Bankacılık Birliği Başkanı Handal’ın yanı sıra Irak’taki bazı özel bankalar ile bir dizi Arap bankasının katılımıyla büyüme fırsatları ve uluslararası ortaklıkların geleceği üzerine bir konferans düzenlenecek.

Hatem, Irak ve Kürdistan Bölgesi’ndeki bankaların geliştirilmesi amacıyla düzenlenen konferansın, bir gün süreceğini aktardı.

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