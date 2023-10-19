ABD'de üst düzey istifa! İsrail'e verilen destek nedeniyle görevinden ayrıldı

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ABD Dışişleri Bakanlığından bir yetkili, Joe Biden yönetiminin İsrail yanlısı tutumunu daha fazla destekleyemeyeceğini belirterek istifa etti.

ABD Dışişleri Bakanlığında "müttefikler ve ortaklara silah tedariki" biriminde genel müdür olarak görev yapan Josh Paul, yönetimin tepkisini "entelektüel iflasa dayanan pervasız bir tepki" olarak nitelendirdi.

ABD'nin geçmişteki hatalarını tekrarladığına işaret eden Paul, “Artık bunun bir parçası olmak istemiyorum." ifadesini kullanarak, 11 yıllık görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Washington Post gazetesinde yayımlanan haberde de Josh Paul'un istifasının, Biden yönetiminin ABD'nin Orta Doğu'daki en yakın müttefiki İsrail'e verdiği destek nedeniyle iç sorunların açık bir göstergesi olduğu bilirildi.