İsrail’den Suriye ordusunun mevzisine saldırı

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İsrail savaş uçakları bu sabaha Kuneytire ilindeki Suriye ordusuna ait bir mevziye saldırdı.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR), İsrail Hava Kuvvetlerinin bu sabah güneydeki Kuneytire ilinde Suriye ordusuna ait bir mevziyi bombaladığını açıkladı.

SOHR tarafından yapılan açıklamada, "İsrail'in Suriye ordusuna yönelik saldırısının ardından ilde patlamalar sesi duyuldu. Bu, Suriye'nin Golan Tepeleri'ndeki patlama sesine denk geliyor." denildi.

İsrail ordusu ise X platformundan yaptığı açıklamada, Lübnan’ın güneyinde Golan Tepeleri sınırındaki Hizbullah’a ait mevzileri bombaladığını bildirdi.

Cumartesi günü 14 Ekim 2023’te İsrail Hava Kuvetleri, Halep Havalimanına saldırmıştı. Saldırı sonucu 5 kişi yaralandı. Perşembe günü 12 Ekim 2023’te de İsrail, Şam ve Halep havalimanlarını bombalamıştı.

İsrail ile Hamas arasındaki şiddetli çatışmalar ise 13’üncü günde devam ederken, son verilere göre çatışmalarda 3 binden fazla kişi öldü, yaklaşık 9 bin kişi de yaralandı.