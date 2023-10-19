Çin Devlet Başkanı'ndan ateşkes çağrısı: Ateşkes yapılmalı ve savaş durmalı

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Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Mısır Başbakanı Mustafa Madbuli ile Pekin’de yaptığı görüşmede Hamas ve İsrail arasında en kısa sürede ateşkes yapılmasının ve savaşın durdurulmasının öncelik olduğunu söyledi.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, dün düzenlenen 3. Kuşak ve Yol Forumu’na katılmak üzere Çin’e giden Mısır Başbakanı Mustafa Madbuli ile bugün bir araya geldi.

Şi Cinping, görüşmede Çin’in uluslararası hakkaniyet ve adaleti müştereken savunma, bölgeye ve dünyaya istikrar katma konusunda Mısır ile birlikte çalışmaya hazır olduğunu belirtti.

Hamas-İsrail gerilimindeki son gelişmelere değinen Çinli lider Cinping, mevcut durumda birinci önceliğin en kısa sürede ateşkes yapılması ve savaşın durdurulması olduğunu vurguladı.

Çatışmanın genişlemesinin, hatta kontrolden çıkmasının ve ciddi bir insani krize yol açmasının önlenmesinin hayati önem taşıdığını vurgulayan Şi Cinping, Filistin ile İsrail arasında tekrar eden çatışmalardan temel çıkış yolunun iki devletli çözümün uygulanması ve bağımsız Filistin Devleti’nin kurulması suretiyle Filistin ve İsrail’in barış içinde bir arada yaşamasının sağlanmasından geçtiğini kaydetti.

Mısır’ın tansiyonun düşürülmesinde oynadığı rolü önemli gördüklerine işaret eden Şi Cinping, “Çin, Filistin meselesine en erken şekilde kapsamlı, adil ve kalıcı bir çözüm getirilmesi konusunda Mısır ve Arap ülkeleriyle koordinasyonu ilerletmeyi arzuluyor.” ifadelerini kullandı.

Mısır Başbakanı Madbuli ise, Mısır ile Arap ülkelerinin Çin’in Filistin meselesindeki “tutarlı ve adil duruşunu” övgüyle karşıladığını belirtti.

Madbuli, Çin’in krizin çözülmesinde daha önemli rol oynamasını arzuladıklarını kaydetti.