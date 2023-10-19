İran'dan çağrı: Bölgedeki ABD üslerinden İsrail'e silah transferi engellensin

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İran, bölgedeki ABD üslerinden İsrail'e silah transferine izin verilmemesi çağrısında bulundu.

İran devlet televizyonunun haberine göre İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve Katar Savunma Bakanı Halid bin Muhammed el-Atiyye ile telefonda görüşerek, İsrail-Hamas savaşını ele aldı.

İsrail'in saldırılarının devam etmesinin çatışmaların yayılmasına neden olabileceğine dikkat çeken Bakıri, ABD'nin İsrail'in Gazze'deki saldırılarına verdiği desteğe işaret ederek, bölgedeki ABD üslerinden İsrail'e silah ve teçhizat transferine izin verilmemesi için bölgedeki ülkelere çağrıda bulundu.

ABD Başkanı Joe Biden, 18 Ekim'de Hamas ile savaşında İsrail'in yanında olduklarını tüm dünyaya göstermek için Tel Aviv'i bizzat ziyaret ettiğini belirtti.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın çatışmaların başlamasının ardından İsrail'e birkaç kez geldiğini kaydeden Biden, "Bugün burada bulunmamın basit bir nedeni var; İsrail halkı ve dünyadaki herkesin ABD'nin nerede durduğunu bilmesi." dedi.

ABD Dışişleri Bakanlığında "müttefikler ve ortaklara silah tedariki" biriminde genel müdür olarak görev yapan Josh Paul, Joe Biden yönetiminin İsrail yanlısı tutumunu daha fazla destekleyemeyeceğini belirterek istifa etti.