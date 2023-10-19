Politika

İran'dan çağrı: Bölgedeki ABD üslerinden İsrail'e silah transferi engellensin

author_image Kurdistan24 -Türkçe
İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri
İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri
İran ABD İsrail İran

HABER MERKEZİ 

İran, bölgedeki ABD üslerinden İsrail'e silah transferine izin verilmemesi çağrısında bulundu.

İran devlet televizyonunun haberine göre İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve Katar Savunma Bakanı Halid bin Muhammed el-Atiyye ile telefonda görüşerek, İsrail-Hamas savaşını ele aldı.

İsrail'in saldırılarının devam etmesinin çatışmaların yayılmasına neden olabileceğine dikkat çeken Bakıri, ABD'nin İsrail'in Gazze'deki saldırılarına verdiği desteğe işaret ederek, bölgedeki ABD üslerinden İsrail'e silah ve teçhizat transferine izin verilmemesi için bölgedeki ülkelere çağrıda bulundu.

ABD Başkanı Joe Biden, 18 Ekim'de Hamas ile savaşında İsrail'in yanında olduklarını tüm dünyaya göstermek için Tel Aviv'i bizzat ziyaret ettiğini belirtti.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın çatışmaların başlamasının ardından İsrail'e birkaç kez geldiğini kaydeden Biden, "Bugün burada bulunmamın basit bir nedeni var; İsrail halkı ve dünyadaki herkesin ABD'nin nerede durduğunu bilmesi." dedi.

ABD Dışişleri Bakanlığında "müttefikler ve ortaklara silah tedariki" biriminde genel müdür olarak görev yapan Josh Paul, Joe Biden yönetiminin İsrail yanlısı tutumunu daha fazla destekleyemeyeceğini belirterek istifa etti.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv