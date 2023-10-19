ABD’den Adana Konsolosluğunu kapatma kararı

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ABD Büyükelçiliği, Türkiye'de protestoların arttığı illerden Adana'da konsolosluğunu bir sonraki duyuruya kadar halka kapatma kararı aldı.

Adana'da 17 Ekim’de düzenlenen protesto eylemlerinden sonra ABD Büyükelçiliği yeni bir karar alarak, ABD Adana Konsolosluğunu halka kapattı.

ABD Büyükelçiliği resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ABD’nin Adana Konsolosluğunun İsrail karşıtı Gazze protestolarının hedefi olduğunu belirterek, Adana Konsolosluğunun bir sonraki duyuruya kadar kapalı olacağını bildirdi.

ABD vatandaşlarının Ankara'daki ABD Büyükelçiliğinde randevularını yeniden planlayabileceği belirtilen açıklamda, “Önümüzdeki birkaç hafta boyunca Türkiye genelinde İsrail ve Gazze'deki olaylarla ilgili büyük gösterilerin yapılması bekleniyor. Barışçıl olması amaçlananlar da dahil olmak üzere herhangi bir toplantı tırmanabilir ve şiddete dönüşebilir.” uyarısı verildi.

Protesto faaliyetlerinin polis varlığının artmasına, yolların kapatılmasına ve trafikte aksamalara neden olabileceği yönünde uyarı veren ABD Büyükelçiliği, “Türkiye'deki ABD hükümeti personeline, Türkiye'nin güneydoğusundaki Adana Konsolosluk bölgesine hareketleri en aza indirmeleri ve seyahat etmekten kaçınmaları talimatı verildi." ifadesini kullandı.

-Adana’da ABD konsolosluğu taşlanmıştı

Adana'da yüzlerce kişi, ABD konsolosluk binasını taşlamıştı. Eylem sırasında bir polis yaralanmıştı.

Yüreğir ilçesine bağlı Turhan Cemal Beriker Bulvarı Asri mezarlık önünde toplanan yüzlerce kişi, İsrail'i protesto etmek için ABD Konsolosluğuna araçlarıyla konvoy düzenlemişti.

Adana Emniyet Müdürlüğü ekipleri ABD konsolosluğu önünde güvenlik önlemi almıştı. İsrail'in saldırısını protesto eden kişiler, konsolosluğu taşlamıştı.

Yaşanan olaylarda bir polis atılan taşın yüzüne isabet etmesi sonucu yaralanmıştı.

Polisler kalabalığı dağıtmak için plastik mermi ve biber gazı kullanmıştı.