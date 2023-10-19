İngiltere'den vatandaşlarına: Lübnan'ı terk edin
HABER MERKEZİ
Beyrut'taki İngiletere Büyükelçiliği, ülkenin güneyindeki askeri operasyonlar artarken vatandaşlarından Lübnan'ı terk etmelerini istedi.
Büyükelçilikten bugün yapılan açıklamada, İngiltere vatandaşlarından Lübnan’a seyahat etmemeleri yönünde çağrı yapıldı.
“Şu anda Lübnan'daysanız, iş uçuşlarının müsait olması koşuluyla hemen ayrılmanızı rica ediyoruz.” denilen açıklamada, Lübnan’da bulunan vatandaşların İngiltere Dışişleri Bakanlığında bu amaçla paylaşılan linkte kayıt yaptrımaları talep edildi.
Uyarı, Lübnan’ın güneyinde İsrail ordusunun askeri operasyonlarını artırmasıyla aynı zamana denk geliyor.