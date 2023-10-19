Politika

İngiltere'den vatandaşlarına: Lübnan'ı terk edin

author_image Kurdistan24 -Türkçe
ortadoğu Lübnan İngiltere İsrail Hamas

HABER MERKEZİ 

Beyrut'taki İngiletere Büyükelçiliği, ülkenin güneyindeki askeri operasyonlar artarken vatandaşlarından Lübnan'ı terk etmelerini istedi.

Büyükelçilikten bugün yapılan açıklamada, İngiltere vatandaşlarından Lübnan’a seyahat etmemeleri yönünde çağrı yapıldı.

“Şu anda Lübnan'daysanız, iş uçuşlarının müsait olması koşuluyla hemen ayrılmanızı rica ediyoruz.” denilen açıklamada, Lübnan’da bulunan vatandaşların İngiltere Dışişleri Bakanlığında bu amaçla paylaşılan linkte kayıt yaptrımaları talep edildi.

Uyarı, Lübnan’ın güneyinde İsrail ordusunun askeri operasyonlarını artırmasıyla aynı zamana denk geliyor.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv