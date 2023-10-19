Başbakan Barzani: Yerel güçler ile vatandaşlar birbirini tamamlamalı

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Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani’nin katılımıyla (baskın, kuşatma ve mahkumların serbest bırakılması) amacıyla eğitim gören polislerin mezuniyet töreni gerçekleştirildi.

Erbil’de öğleden sonar saat 2.30’da Başbakan Mesrur Barzani’nin katılımıyla Erbil Polisi Mezunları (baskın, kuşatma ve mahkumların serbest bırakılması) amacıyla aldığı eğitim kursunun mezuniyet töreni gerçekleştirildi.

Törende açıklamada bulunan Başbakan Barzani, bu ve benzeri kursların polis personelinin becerilerini daha da geliştirmesini, güçlendirmesini ve geliştirmesini umut ettiğini belirtti.

Polisin ve iç güvenlik güçlerinin görevlerinin önemli bir kısmının güvenliği, huzuru ve istikrarı sağlamak, suçu ortadan kaldırmak ve suçlularla mücadele etmek olduğunu vurgulayan Başbakan Barzani, “Daha da önemlisi, hukuk, saygı ve insan haklarını koruma çerçevesinde vatandaşlara genel olarak nasıl eşit ve adil davrandıkları, ihlalcileri ve suçluları nasıl adalet önüne çıkardıklarıdır.” diye konuştu.

Yerel güçler ve vatandaşların birbirini tamamlaması gerektiğini söyleyen Barzani, “Kürdistan Bölgesi'nin parlak bir başarısı haline gelen Kürdistan'daki güvenlik ve istikrarın nedenlerinden biri de Kürdistan halkı ile güvenlik kurumları arasındaki koordinasyon, iş birliği ve güçlü ilişkilerdir.” ifadelerini kullandı.

Başbakan Barzani, polis ve tüm iç güçler için eğitim kurslarının düzenlenmesinin farkındalık ve profesyonellik düzeyinin artırılması için önemli olduğunu vurguladı.

Günümüzde dünyada hızlı bir teknolojik gelişmenin yaşandığına dikkat çeken Barzani, “Emniyetin ve istikrarın sağlanmasında üstlendikleri görevleri yerine getirirken polislerimizin ve emniyet güçlerimizin bu gelişmelere ayak uydurarak kendilerini yetiştirmesi ve teknolojiden en iyi şekilde faydalanması gerekmektedir.” dedi.

“Şehit Sarkawt Azad Kursu” adı altında , 9 Temmuz 2023 tarihinde 80 katılımcıya baskın, kuşatma ve esirlerin serbest bırakılması konusunda eğitim verilen kurs günlük 9 saat olmak üzere 14 hafta sürdü.

Kursun amacı, Erbil Emniyet Müdürlüğünün şube karargahı ve üç taburdan oluşan Özel Görevler Şubesini organize etmek ve eğitmekti.

Erbil Polis Akademisi 2004 yılında Kürdistan Bölgesi İçişleri Bakanlığına bağlı olarak kuruldu.