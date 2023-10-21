Politika

Hamas'ın serbest bıraktığı 2 esir İsrail'e ulaştı

author_image Kurdistan24 -Türkçe
Hamas'ın serbest bıraktığı ABD'li anne-kız
Hamas'ın serbest bıraktığı ABD'li anne-kız
dünya Hamas İsrail ABD esir

HABER MERKEZİ 

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın serbest bıraktığı anne ve kız olan 2 ABD'li esirin  İsrail topraklarına ulaştığı bildirildi.

Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Basın Ofisi, Hamas'ın elindeki ABD'li anne Judith Raanan ve kızı Natali Raanan'ın bugün serbest bırakıldığını açıkladı.

İsrail Esirler ve Kayıplar Dosyası Koordinatörü Gal Hirsch'in, İsrail ordusu ve emniyet güçleri eşliğinde serbest bırakılan 2 esiri Gazze sınırında karşıladığı belirtilen açıklamada, ABD'li anne-kızın aileleriyle buluşmak üzere askeri bir noktaya hareket ettikleri ifade edildi.

Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, Katar'ın çabalarına yanıt olarak iki ABD'li esiri insani gerekçelerle serbest bıraktıklarını duyurmuştu.

Ebu Ubeyde, "Bu yaptığımız, ABD'ye ve dünyaya, ABD Başkanı Joe Biden ve onun faşist yönetiminin iddialarının asılsız olduğunu göstermek içindir." ifadelerini kullanmıştı.

Kassam Tugayları Sözcüsü, daha önce yaptığı açıklamada ellerinde 200 ile 250 arasında esir bulunduğunu söylemişti.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv