Hamas'ın serbest bıraktığı 2 esir İsrail'e ulaştı

HABER MERKEZİ

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın serbest bıraktığı anne ve kız olan 2 ABD'li esirin İsrail topraklarına ulaştığı bildirildi.

Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Basın Ofisi, Hamas'ın elindeki ABD'li anne Judith Raanan ve kızı Natali Raanan'ın bugün serbest bırakıldığını açıkladı.

İsrail Esirler ve Kayıplar Dosyası Koordinatörü Gal Hirsch'in, İsrail ordusu ve emniyet güçleri eşliğinde serbest bırakılan 2 esiri Gazze sınırında karşıladığı belirtilen açıklamada, ABD'li anne-kızın aileleriyle buluşmak üzere askeri bir noktaya hareket ettikleri ifade edildi.

Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, Katar'ın çabalarına yanıt olarak iki ABD'li esiri insani gerekçelerle serbest bıraktıklarını duyurmuştu.

Ebu Ubeyde, "Bu yaptığımız, ABD'ye ve dünyaya, ABD Başkanı Joe Biden ve onun faşist yönetiminin iddialarının asılsız olduğunu göstermek içindir." ifadelerini kullanmıştı.

Kassam Tugayları Sözcüsü, daha önce yaptığı açıklamada ellerinde 200 ile 250 arasında esir bulunduğunu söylemişti.