Manisa’da 350 işçi hastanelik oldu

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Manisa'da, işçilere yemek dağıtımı yapan şirketin yemeklerinden zehirlendiği öne sürülen yaklaşık 350 kişi kentteki hastanelere başvurdu. 29 kişinin tedavisi sürüyor.

Saruhanlı, Şehzadeler ve Yunusemre ilçelerindeki fabrikalarda yemekten zehirlendiğini öne süren 350 işçi, bulantı, kusma, yüksek ateş, üşüme ve halsizlik gibi şikayetlerle hastanelere başvurdu.

Pek çok işçi ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, 321 kişinin taburcu edildiği, 29 kişinin tedavisine devam edildiği açıklandı.

Manisa Valiliğinden olaya ilişkin yapılan açıklamada, şehirde işyerlerine hizmet veren bir yemek dağıtım firması kaynaklı olduğu düşünülen gıda zehirlenmesi gerçekleştiği vurgulandı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı kaydedilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Olaydan etkilenen vatandaşlarımızın toplam sayısı 350 olup, taburcu olan hasta sayısı 321, hastanelerimizde halen tedavisi devam eden hasta sayımız ise 29'dur. Hastalarımızda hayati tehlikesi bulunan vatandaşımız ise bulunmamaktadır. Konuyla ilgili adli ve idari soruşturma başlatılmıştır."