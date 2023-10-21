Mesrur Barzani: Bankacılık sisteminin reformu için çalışacağız

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Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani, güçlü bir banka sistemi oluşturulmasının 9’uncu kabinenin temel hedeflerinden biri olduğunu belirterek, özel bankaların her türlü ihtiyacının karşılanacağını söyledi.

Irak Bankacılık Yıllık Konferansı, bu yıl Erbil'de, Kürdistan Bölgesi Başbakanı Barzani'nin katılımıyla gerçekleştiriliyor.

Irak Merkez Bankası Başkanı Ali Alak başta olmak üzere Kürdistan Bölgesi Hükümetinden ve Federal Hükümetten çok sayıda yetkilinin katılımıyla saat 10.00’da başlayan konferansta, bankacılık sisteminin geliştirilmesi ile Irak'ta bankacılık sisteminin önündeki engeller gibi konular ele alınacak.

Konferansta, Kürdistan Bölgesi’nin 9’uncu Kabinesinin bankacılık sektörüne verdiği öneme ilişkin açıklamalarda bulunan Barzani, “Irak ve Kürdistan Bölgesi'ndeki mevcut durumda, bankacılık sektörünün reformu, geliştirilmesi ve etkinleştirilmesi ekonomik kalkınmanın ön şartıdır.” dedi.

Barzani, “Hükümet içinde uzun yıllardır inisiyatifin kimin tarafından alması gerektiği tartışılıyor. Bu kabinede bu işin liderliğini üstleneceğimize karar verdik. Bunu yaparak, güçlü bir bankacılık sisteminin kurulmasına yardımcı olacağız.” açıklamasında bulundu.

Güçlü, etkin ve aktif bir bankacılık sistemi oluşturmanın 9’uncu kabinenin önemli bir hedefi olduğunu kaydeden Barzani, “Bu nedenle bankacılık sisteminde reform yapmak, bölgemizin ekonomisi için modern ve güçlü bir altyapı oluşturmak amacıyla çalışacağız.” diye konuştu.

Kredi alma süreçlerini de kolay hale getireceklerine değinen Barzani, “Bu yılın sonuna kadar binlerce kamu sektörü çalışanı Benim Hesabım projesine kaydolacak ve maaşlarını almak üzere özel bankalarda banka hesapları açılacak. Önümüzdeki yıl bu süreç daha hızlı ilerleyecek. Gelecek yılın sonuna kadar banka hesabı olan bir milyon maaşlı çalışana sahip olmayı taahhüt ediyoruz ve bu programı hızlandırmak için hazırlıklar yapmış durumdayız.” ifadelerini kullandı.

Önümüzdeki 2 yıl içerisinde Kürdistan Bölgesi'ndeki emeklilerin maaş sırasında beklemesine gerek kalmayacağını ve maaşlarının belirli bir günde banka hesaplarına aktarılacağını aktaran Mesrur Barzani, “Tacirlerde artık yüklü miktarda para taşımak zorunda kalmayacak. Online olarak banka hesaplarını kontrol edip, finansal hizmetlerini çevrimiçi olarak gerçekleştirebilecekler.” dedi.

“Son yıllarda yaşanan siyasi istikrarsızlık, savaş ve huzursuzluk nedeniyle Irak ile Kürdistan Bölgesi'nin tüm sektörlerde kapsamlı bir yeniden yapılanma ve ekonomik altyapı inşası sürecine ihtiyacı var.” diyen Başbakan Barzani, aktif ve gelişmiş bir bankacılık sistemine sahip olmanın reform ve refah sürecinin sürdürülmesini sağlayacak önemli faktörler olduğunu belirtti.

Sundukları proje ve programlara verdikleri sürekli destek için bankalara teşekkür eden Başbakan Barzani, bankacılık ürün ve hizmetlerine yatırım yapmaları yönünde bankalara çağrıda bulundu.