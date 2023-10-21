Gazze’de hayatını kaybeden BM çalışanlarının sayısı arttı

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Yaşanan çatışmalar nedeniyle Gazze’de hayatını kaybeden Birleşmiş Milletler (BM) çalışanlarının sayısının 16’ya yükseldiği bildirildi.

Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansının (UNRWA), cuma akşamı yayımladığı açıklamada, ajansa bağlı 2 çalışanın daha hayatını kaybettiği duyurarak, 7 Ekim’den bu yana Gazze’de hayatını kaybeden BM çalışanı sayısının 16’ya yükseldiğini bildirdi.

Gazze halkının su, gıda ve ilaca ihtiyaç duyduğu belirtilen açıklamada, kesintisiz ve engel koymaksızın bölgeye insani yardımın ulaştırılması gerektirdiği ifade edildi.

Tüm tarafların Uluslararası İnsani Hukuk’a bağlı kalmalarının önemi vurgulanan açıklamada, BM’ye bağlı sivil altyapılar ile kuruluşlar ve vatandaşların korumasına dikkat çekildi.

-İsrail-Hamas çatışmalarına ilişkin veriler

Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref Kudra, cuma günü düzenlediği basın toplantısında, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 524’u çocuk olmak üzere, hayatını kaybedenlerin sayısının 4 bin 137’ye yükseldiğini duyurmuştu.

Çatışmalarda 13 bin kişinin de yaralandığını belirten Bakan Kudra, “Yıkılan binaların enkazı altında çoğu çocuk binden fazla kişi mahsur kalırken, İsrail saldırıları nedeniyle şimdiye kadar Gazze’de 7 hastane kullanılamaz hale gelmiştir.” dedi.

İsrail Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada ise çatışmalarda 4 bin İsraillinin hayatını kaybettiği, 4 bin 500’den fazlasının da yaralandığı bildirilmişti.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı. Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti. İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.