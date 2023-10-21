Viyan Sabri: Irak Hükümeti PKK'yi Şengel'den çıkaramıyor

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Irak Parlamentosu Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Fraksiyonu Sözcüsü Viyan Sabri, terör örgütü DAİŞ tarafından kaçırılan Ezidi kadınların kurtarılması için Irak Hükümetinin ciddi adımlar atmadığını belirterek, Irak Hükümetinin PKK'yi bölgeden çıkaramadığını söyledi.

Viyan Sabri, bugün düzenlediği basın toplantısında, Irak Hükümetinin yürüttüğü siyasetin şu ana kadar Şengal Anlaşması’nın uygulanmasına yardımcı olmadığını belirtti.

“Şengal’de bulunan güçlerle sorunumuz var.” diyen Sözcü Sabri, “Anlaşmanın temel maddelerinden biri yabancı güçleri bu şehirden çıkarmak, ancak Irak hükümeti, hem yerli güçleri hem de PKK dahil olmak üzere yabancı destekli yabancı güçleri Şengal’den çekemeyecek gibi görünüyor.” ifadesini kullandı.

Söz konusu anlaşmanın bazı maddelerinin Irak Hükümeti tarafından uygulandığına değinen Viyan Sabri, “Uygulanan maddeler önemli olanlar değildi. Anlaşmanın hayata geçirilmesi, vatandaşların canlarını tehlikeye atmadan huzur içinde kente dönebilmeleri için tüm noktaların hayata geçirilmesi gerekiyor.” diye konuştu.

DAİŞ tarafından kaçırılan 2 binden fazla Ezidi kadın ve çocuğun hala kaderlerinin bilinmediğini belirten Sabri, “Irak Hükümetine yönelik şikayetimiz ve eleştirimiz, bu davanın soruşturulması konusunda ciddi olmadığıdır; yani bu konuyu diplomatik ilişkiler ve istihbarat yoluyla ciddi bir şekilde araştırmadı.” sözleriyle Irak Hükümetini eleştirdi.