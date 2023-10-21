DSÖ, kolera salgını konusunda uyardı

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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), kolera salgınının 31 ülkeye yayıldığını belirterek, yaklaşık 1 milyar insanın yakalanma riskiyle karşı karşıya olduğunu bildirdi.

DSÖ Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, isviçre’nin Cenevre kentinde yaptığı açıklamada, “Salgının, çok daha önceden yok edilmesi gerekiyordu ancak her gün daha da gelişiyor.” dedi.

Tedros, raporlara göre kolera salgınına yakalanma oranının 2022’de 2021’e göre iki katına çıktığını ve durumun bu yıl daha da kötüleşeceğini bildirdi.

Kolera salgınının en az 31 ülkeye yayıldığını belirten DSÖ Genel Direktörü, “2023’te yaklaşık 1 milyar insan yakalanma riskiyle karşı karşıya. Bu durum endişe veriyor. Koleranın Burundi, Kamerun, Kongo, Etiyopya, Tanzanya, Sudan, Suriye ve Zimbabve ülkeleri dahil, Afrika güneyinde de hızla yayıldığı fark ediliyor.” diye konuştu.

Kış mevsiminin gelmesiyle koleraya yakalanma riskinin ciddi bir şekilde artabileceği konusunda uyarıda bulunan Tedros, “Salgının yıllar öncesinde etkileri yok edildiği ülkeler ve bu yıl yayılması beklenen ülkeler için endişe verici bir durumdur.” dedi.

DSÖ’nün ekim başında Cenevre’de yayımladığı verilerde, yıl başından bu yana 582 binden fazla kişi koleraya yakalandığı, 4 bin 500’den fazlasının da hayatını kaybettiği kaydedildi.