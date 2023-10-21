Sisi: Çözüm, Filistinlilerin başka bölgelere sürüklenmesi değil

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Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Refah Sınır Kapısı'nı bir an için bile kapatmadıklarını ama sınırın Filistin tarafındaki İsrail bombardımanının insani yardımların geçişini engellediğini söyledi.

Mısır'da devlet ve hükümet başkanlarının katılımıyla düzenlenen Gazze'deki gelişmelerin ele alınacağı "Kahire Barış Zirvesi", Kahire'nin doğusunda inşa edilen yeni idari başkentte Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'nin açılış konuşmasıyla başladı.

- "Filistin meselesinde çözüm, bütün bir halkın başka bölgelere sürüklenmesi değildir"

Filistinlilerin bağımsız devletlerinde yaşaması gerektiğine işaret eden Sisi, "Çözüm, bütün bir halkın başka bölgelere sürüklenmesi değildir. Bilakis tek çözüm, adalettir. Filistinlilerin, kendi topraklarında, yeryüzündeki diğer halklar gibi geleceklerini belirleyebilecekleri, onurlu ve güvenli bir şekilde bağımsız devletlerinde yaşamalarıdır." ifadelerini kullandı.

Sisi, yardımların Gazze'ye girişi için Birleşmiş Milletler (BM) ile koordineli olarak Refah Sınır Kapısı'nın "sürekli" açık kalması konusunda ABD Başkanı Joe Biden ile anlaştığını dile getirdi.

"Refah Sınır Kapısı'nı bir an için bile kapatmadık ama sınırın Filistin tarafındaki İsrail bombardımanı insani yardımların geçişini engelledi." diyen Sisi, Filistin meselesinin Mısır pahasına tasfiye edilmesinin asla gerçekleşmeyeceğini vurguladı.

Sisi, Gazze Şeridi'nde yaşananlar ve zorla yerinden edilme girişimlerine karşı uluslararası sessizliği kınadı.

- Ürdün Kralı 2.Abdullah: "Gazze'ye karşı savaş derhal durmalı"

Zirvede konuşan Ürdün Kralı 2. Abdullah ise Gazze'ye yönelik saldırıların derhal durması gerektiğini söyledi.

Kral 2. Abdullah, "Sivillerin korunması ve sivillerin hedef alınmaması konusunda ortak değerler ve insan hakları hukuku doğrultusunda ortak bir tutum takınılmalı, aksi halde bunu bir kesime uyguladığımızda bu değerler tüm anlamını kaybeder." diye konuştu.

Gazze Şeridi'ne sürekli ve kesintisiz bir şekilde insani yardım, yakıt, gıda ve ilaç ulaştırılması gerektiğini belirten Kral 2. Abdullah, Filistinlilerin iç ve dış göçe zorlanmasını kesinlikle reddettiklerini bildirerek, "Bu uluslararası hukuka göre bir savaş suçudur ve hepimizin kırmızı çizgisidir." dedi.

Zirveye katılanlar arasında Ürdün Kralı 2. Abdullah, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan, Bahreyn Kralı Hamed bin İsa Al Halife ile Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres bulunuyor.

Zirveye, Türkiye'den Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da katıldı.