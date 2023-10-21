Hakan Fidan, Kahire Barış Zirvesi'nde açıklamalarda bulundu

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Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, başkenti Kudüs olan bir Filistin devleti kurulması gerektiğini savunarak, yeni bir garanti mekanizmasının hayata geçirilmesi gerektiğini söyledi.

Mısır, İsrail ile Hamas arasında çatışmaların 15. gününde devam ederken,Gazze'de tırmanan gerilimi görüşmek üzere bugün uluslararası bir konferansa ev sahipliği yapıyor.

Kahire Barış Zirvesi, Birleşmiş Milletler (BM) ve Avrupa Birliği (AB) yetkililerinin yanı sıra Türkiye, Ürdün, İtalya, Fransa, Almanya, Rusya, Çin, Birleşik Krallık, ABD, Katar ve Güney Afrika gibi pek çok ülkenin katılımcılarıyla devam ediyor.

Türkiye Dışişleri Bakanı Fidan, zirvede yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:

"Gazze'de sivillere yapılan saldırının hiçbir bahanesi olamaz. Hastanelere ve sivillere yönelik saldırılar durdurulmalıdır. 1967 sınırlarına geri dönülmesi gerekir ve başkenti Kudüs olan bir Filistin devleti kurulmalıdır. Yeni bir garanti mekanizması hayata geçirilmeli. Türkiye bu konsept için adım atmaya, adil ve güvenli bir gelecek için elinden geleni yapmaya hazırdır."

İsrail'in 2 milyon insanı, insan yaşamına uygun olmayan bir bölgede açık hava hapishanesinde tuttuğunu belirterek, "Filistinlilerin acılarının devam etmesine asla izin vermeyeceğiz." dedi.

Fidan, "(İsrail'in saldırıları) Eğer bu devam edecek olursa coğrafi bir tırmanışla tüm küresel istikrar ve barışı da tehdit edecektir." dedi.