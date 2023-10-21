Uzaydan 8 milyar yıllık gizemli sinyal: Dünya'ya ulaşan eski bir mesaj mı?

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Gökyüzünün derinliklerinden gelen, Dünya'ya ulaşmasının 8 milyar yılını alan bu gizemli radyo sinyali, bilim dünyasını şaşırttı. Avustralyalı astronomlar, bu eşsiz keşfiyle uzayın sınırlarını bir kez daha zorluyor.

Science dergisinde yayımlanan araştırmaya göre bu olağanüstü Hızlı Radyo Patlaması (FRB), 8 milyar yıllık yolculuğunu tamamlayarak Dünya'ya ulaştı. Bu radyo dalgası, FRB 20220610A olarak adlandırılıyor ve boyunun bir milisaniyeden kısa sürdüğü belirtiliyor.

Stuart Ryder liderliğindeki ekip, "Avustralya Kilometrekare Yol Bulucu Dizisi (Australian Square Kilometre Array Pathfinder-ASKAP)" adındaki radyo teleskopunu kullanarak bu dalganın kaynağını belirlemeye çalıştı.

CNN'in haberine göre Ryder, "Dalganın nereden geldiğini saptadıktan sonra, Şili'deki Avrupa Güney Gözlemevinin teleskobunu kullanarak dalganın geldiği galaksiyi aradık." dedi.

Ryder ve ekibi, bu radyo dalgasının diğer FRB'lerden çok daha uzak bir konumdan geldiğini ve birleşen galaksilerin yarattığı büyük bir patlama sonucunda oluştuğunu keşfetti.

Ryan Shannon, bu tür radyo dalgalarının evrenin kütlesini hesaplamada kullanabileceğini ifade etti. Shannon ayrıca, FRB'lerin galaksiler arası iyonize olmuş materyalleri algılayabildiğini belirtti.

İlk FRB'nin 2007'de keşfedilmesinin ardından şu ana kadar 50'nin üzerinde FRB'nin çıkış noktası belirlendi.

Evrenin derinliklerinden gelen bu esrarengiz sinyaller, evrenin oluşumu ve yapısı hakkında bilim insanlarına yeni ipuçları sunmaya devam ediyor.