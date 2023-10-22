İtalya Başbakanı Meloni, İsrail'de mevkidaşı Netanyahu ile görüştü

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İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, İsrail'e destek ziyareti gerçekleştirerek İsrailli mevkidaşı Binyamin Netanyahu ile görüştü.

Mısır'da devlet ve hükümet başkanlarının katılımıyla dün düzenlenen Gazze'deki gelişmelerin ele alındığı "Kahire Barış Zirvesi"ne katılan Meloni, oradaki temasları sonrasında İsrail'e geçti.

İtalya Başbakanlığından Meloni'nin İsrail'daki temaslarına dair yapılan açıklamada, "Başbakan Giorgia Meloni, Kahire Barış Zirvesi'nin ardından Hamas'ın 7 Ekim'de savunmasız sivillere yönelik gerçekleştirdiği trajik terör saldırısı sonrasında İtalya’nın dayanışma ve yakınlık mesajını iletmek üzere İsrail'e gitti." denildi.

Açıklamada, "Başbakan (Meloni), İsrail'in uluslararası hukuka göre kendisini savunma ve barış içinde yaşama hakkına sahip olduğunu yinelerken Gazze'ye insani erişimin garanti altına alınmasının ve bölge için barış ihtimalinin öneminin altını çizdi." ifadesi kullanıldı.

İtalya Başbakanlığının "X" platformundaki paylaşımında, Meloni'nin ziyareti sırasında İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile bir telefon görüşmesi yaptığı belirtilerek, "Görüşme, Hamas'ın acımasız saldırılarının ardından İsrail halkıyla dayanışmayı yinelemek ve bölgede barışa yönelik olası gelecek perspektiflerini tartışmak için bir fırsat teşkil ediyordu." ifadesi yer aldı.