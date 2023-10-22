Cezayir, Gazze için harekete geçti: Uçaklarla insani yardım ulaştırılacak

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Cezayir Hava Kuvvetleri, Gazze Şeridi’ne ulaştırılmak üzere 4 askeri uçağı gıda ve tıbbi malzemelerin yanı sıra giysi ve çadır ile doldurdu.

Cezayir devlet radyosunun haberinde, Cezayir ordusuna ait 4 askeri uçağın, Blida kentindeki Bufarik Askeri Hava Üssü’nde Gazze Şeridi’ne insani yardım köprüsü kapsamında hazırlandığı belirtildi.

Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun’un talimatı doğrultusunda kurulan hava köprüsünde yer alacak askeri uçakların gıda ve tıbbi malzemelerin yanı sıra giysi ve çadır taşıyacağı vurgulandı.

Cezayir Cumhurbaşkanlığından dün yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Tebbun'un talimatı gereği, Refah Sınır Kapısı aracılığıyla Gazze'ye acil insani yardımların ulaştırılması için Mısır'ın doğusundaki El-Ariş Havalimanına hava köprüsü kurulacağı kaydedilmişti.

İsrail ile Filistinli gruplar arasında çatışmaların başladığı 7 Ekim'den bu yana ilk yardım konvoyu dün Refah Sınır Kapısı'ndan geçerek Gazze Şeridi'ne girmişti.