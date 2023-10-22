Ukrayna'da posta terminaline füzeli saldırı: 6 ölü

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Rusya, gece saatlerinde Ukrayna'nın Harkiv bölgesindeki bir posta terminaline füze saldırısı düzenlemesi nedeniyle 6 kişi yaşamını yitirirken, 14 kişi de yaralandı.

Harkiv Bölgesi Askeri İdare Başkanı Oleg Sinegubov, yaptığı açıklamada, gece saatlerinde Rus ordusunun Harkiv bölgesindeki "Novaya Pochta (Yeni Posta)" terminalini füze ile hedef aldığını söyledi.

Saldırı sonucunda 6 kişinin hayatını kaybettiğini, 14 kişinin yaralanarak hastaneye kaldırıldığını aktaran Sinegubov, yaralılar arasında durumu ağır olanların olduğunu, gerekli tüm tıbbi yardımın sağlandığını kaydetti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, posta terminalinin sıradan bir sivil tesisi olduğunu, Rusya'ya yönelik baskının artırılması gerektiğini vurguladı.

Cephede elde ettikleri sonuçlarla "Rus terörüne" her gün karşılık vermeleri gerektiğini belirten Zelenskiy, "Terörle mücadelede dünyanın birliğini daha da güçlendirmeliyiz ve bunu yapıyoruz. Rusya terör ve cinayetle hiçbir şey elde edemez. Tüm teröristler için tek bir son, bu yaptıkları için cezalandırılmak." ifadesini kullandı.