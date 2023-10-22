Teknoloji

Drone İle teslimat dönemi iki ülkede daha başlayacak

author_image Kurdistan24 -Türkçe
dünya ABD Amazon drone

HABER MERKEZİ 

ABD’de drone ile teslimata başlayan dünyanın ne büyük e-ticaret kuruluşlarından biri olan Amazon 2 ülkede daha drone ile teslimat gerçekleştirmek için adım attı. İngiltere ve İtalya’da drone ile teslimat dönemi başlıyor.  

Özelliğini sadece ABD kullanmayacağını göstermiş olan şirket, geleneksel yöntemlerden daha hızlı bir yol olan bu yola geçiş yapıyor.

Uygulama kapsamında sadece şimdilik 5 pound’dan daha hafif ürünler için drone teslimatı seçilebilecek.

Şirket drone teslimatında 2013 yılında bunu ilerde planladıklarını açıklamıştı. Şirket şu anda önündeki 10 yılda 500 milyon drone paket teslimatını hedefliyor.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv