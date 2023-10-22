Drone İle teslimat dönemi iki ülkede daha başlayacak

HABER MERKEZİ

ABD’de drone ile teslimata başlayan dünyanın ne büyük e-ticaret kuruluşlarından biri olan Amazon 2 ülkede daha drone ile teslimat gerçekleştirmek için adım attı. İngiltere ve İtalya’da drone ile teslimat dönemi başlıyor.

Özelliğini sadece ABD kullanmayacağını göstermiş olan şirket, geleneksel yöntemlerden daha hızlı bir yol olan bu yola geçiş yapıyor.

Uygulama kapsamında sadece şimdilik 5 pound’dan daha hafif ürünler için drone teslimatı seçilebilecek.

Şirket drone teslimatında 2013 yılında bunu ilerde planladıklarını açıklamıştı. Şirket şu anda önündeki 10 yılda 500 milyon drone paket teslimatını hedefliyor.