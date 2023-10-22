Politika

Rafideyn Diyalog Merkezi’ne bombalı saldırı

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Irak Necef saldırı

HABER MERKEZİ 

Necef’te bulunan Rafideyn Diyalog Merkezi’ne düzenlenen bombalı saldırı sonucu merkezde maddi hasar oluştuğu bildirildi.

Rafideyn Diyalog Merkezi’nden yapılan açıklamada, saat 02.00 sularında Necef'te merkezin karargahına, özellikle de merkezin başkanı Zeyd Telkani'nin Ofisine bombalı saldırı düzenlendiği vurgulandı.

Saldırı sonucu can kaybı yaşanmadığı ancak merkezde maddi hasar meydana geldiği  kaydedilen açıklamada, bunun toplumda barış ve istikrarı bozmayı amaçlayan bazı tarafların gerçekleştirdiği 4. saldırı olduğu dile getirildi.

"Terör saldırılarının" merkezin bilimsel ve milli çalışmalarını etkilemeyeceği, çalışmalarına devam edecekleri ifade edildi.

Rafideyn Diyalog Merkezi, 2014 yılında Necef'te kurulan, Irak'taki ekonomik, siyasi ve kültürel elitlerle ilgili yıllık konferansların düzenlendiği bağımsız bir merkezdir.

Merkez, toplumun tüm kesimleri arasında siyasi, kültürel ve ekonomik diyaloğu teşvik etmenin yanı sıra hükümet ile toplum kurumlarına uzmanlık ve stratejik vizyon sağlamak için çalışıyor.

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