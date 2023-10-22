İsrail-Hamas çatışmasında can kaybı artıyor

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İsrail ordusunun dün Gazze’ye düzenlediği saldırılarda 50 kişinin yaşamını yitirmesiyle son 16 günde yapılan saldırılarda toplam can kaybının 4 bin 400'e yaklaştığı bildirildi.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Hamas ile İsrail arasındaki çatışmaların başlangıcından bu yana Batı Şeria'da yaklaşık 90 kişinin öldürüldüğü vurgulanırken, son 16 günde İsrail saldırılarında 1750’den fazlasını kadın ve çocukların oluşturduğu yaklaşık 4 bin 400 kişinin öldürüldüğü belirtildi.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik hava saldırılarına yanıt olarak Tel Aviv'in merkezine düzinelerce roket ateşlediklerini açıkladı.

Öte yandan 100 ABD'li kongre üyesi, ABD Başkanı Joe Biden'a, masum sivillerin kanının dökülmesinin önlenmesi amacıyla acil adımlar atması çağrısında bulunan muhtıra gönderdi.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.