Politika

Suriye: İsrail Şam ve Halep’teki havalimanlarını vurdu

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ortadoğu İsrail Suriye

HABER MERKEZİ 

Suriye'de Şam ve Halep'teki havalimanlarının İsrail tarafından sabah saatlerinde hedef aldığı açıklandı.

Suriye'deki haber ajansı SANA, Suriye Ulaştırma Bakanlığının açıklamalarına dayandırdığı haberinde sabahın erken saatlerinde İsrail'in Şam ve Halep'teki havalimanlarını hedef aldığı ve bu havalimanlarının hizmete kapatıldığını bildirdi.

Bir havalimanı çalışanının yaşamını yitirdiği belirtilen haberde, "İsrail'in saldırıları nedeniyle havalimanlarda çalışmalar durmuştur." denildi.

Şam ve Halep'teki havalimanlarını kullanacak yolcuların biletlerini aldıkları kurumlarla iletişime geçmeleri istendi.

Haberde, havalimanlarına yönelik saldırı nedeniyle uçakların Lazkiye Havalimanına yönlendirildiği bilgisine de yer verildi.

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