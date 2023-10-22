Hamas'tan şoke eden rehine iddiası: İsrail reddetti!

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Hamas, İsrail vatandaşı 2 sivil esiri serbest bırakmak için Katar'a bilgi verdiklerini ancak Tel Aviv'in bunu reddettiğini bildirdi.

Hamas'ın silahlı kanadı Kassam Tugayları'nın Sözcüsü Ebu Ubeyde, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail vatandaşı 2 sivili serbest bırakmak istedikleri konusunda Katar'ı bilgilendirdiklerini ancak Tel Aviv'in bunu reddettiğini duyurdu.

Serbest bırakılmak istenen kişilerin isim ve kimlik bilgileri de paylaşılan açıklamada, Kassam Tugayları’nın, 23 Ekim 2023’te iki İsrailli sivil esiri teslim etmeye hazır olduğu ifadesine yer verildi.

İsrail konuya ilişkin, Hamas'ın sahte propagandasına yorum yapmayacağını ve esirlerini geri getirmek için her türlü adım atacağını ifade etmişti.

İsrail Dışişleri Bakanlığı Sözcülüğü Lior Haiat da yaptığı açıklamada, bu aşamada herhangi bir yorum yapmayacaklarını söyledi.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı. Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti. İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.