Barzani Yardım Vakfı: Filistin'e insani yardım göndermeye hazırız

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Barzani Yardım Vakfı (BCF), Filistin halkına insani yardım göndermek için hazır olduklarını bildirdi.

Barzani Yardım Vakfı Başkanı Musa Ahmed başkanlığındaki heyet, Erbil'deki Filistin Konsolosluğunu ziyaret ederek, Filistin'in Erbil Başkonsolosu Nazmi Hazuri ile bir araya geldi.

Heyeti karşılamaktan memnuniyet duyduğunu belirten Hazuri, Barzani Yardım Vakfı'na genel olarak mültecilere, özel olarak ise 2014-2017 yılları arasında Irak'ın diğer bölgelerinden Kürdistan Bölgesi'ne gelen Filistinli mültecilere verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür etti.

Filistin’in durumu ile bölgeye insani yardımın ulaştırılmasının ele alındığı görüşmede, Musa Ahmed, Barzani Yardım Vakfı'nın Filistin ve bölgedeki mağdurlara insani yardım göndermeye hazır olduğunu vurgulayarak, kurumun yardıma ihtiyacı olan herkese yardım etme kararlılığını yineledi.

Filistin Başkonsolosu Hazuri ise bu insani yardım önerisinden dolayı Barzani Yardım Vakfı’na teşekkürlerini iletti.

Barzani Yardım Vakfı, “insanlığın vücudunun neresinde yara varsa şifa için orada olacağız” sloganıyla Filistin ve bölgedeki mağdurlara yardım eli uzatıyor. Bu, Barzani Yardım Vakfı'nın, Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal Konseyi'nin (ECOSOCS) özel danışma üyesi olma görevleri çerçevesinde, insanların acılarını hafifletmeye yönelik uluslararası insani çabalarının bir uzantısıdır.

Barzani Yardım Vakfı, geçmişte olduğu gibi, savaş ve doğal afetlerden etkilenen bölgelerdeki insani müdahalede kilit bir karakter olduğu gibi bugünde bu amaçla, Irak insani yardım kuruluşları ve Irak hükümetiyle koordineli çalışmalar yürütmeye ve yardımları bölgeye göndermek için mekanizmalar bulmaya devam etmektedir.