Jina Emini’nin öldüğünü ilk duyuran gazetecilere hapis cezası

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Tahran'da başörtüsü gerekçe gösterilerek gözaltına alınan ve gördüğü işkence nedeniyle yaşamını yitiren Jina Emini'nin ilk haberini yapan gazeteciler Elahe Mohammadi ve Nilufar Hamedi hakkında toplam 25 yıl hapis cezası verildi.

İran Yargıtayı, Jina Emini'nin 16 Eylül 2022 tarihinde öldüğünü kamuoyuna duyuran gazeteciler Elahe Mohammadi ve Nilufar Hamedi hakkındaki hükmü açıklarken, İslam Devrim Mahkemesi 15’inci Şube de iki gazetecinin 3 suçlamadan suçlu bulduğunu duyurdu.

Karara göre Mohammadi, “düşman devlet olarak tanımlanan Amerika ile işbirliği yapmaktan” 6 yıl, “ülke güvenliğine karşı suç işlemeye yönelik komplo kurmaktan” 5 yıl, “İslam Cumhuriyeti devletine karşı propaganda faaliyeti yapmaktan” ise 1 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Hamedi ise, “düşman devlet olarak tanımlayan ABD ile işbirliği yapmaktan” 7 yıl, “ülke güvenliğine karşı suç işlemek amacıyla gizli anlaşma yapmaktan” 5 yıl, “İslam Cumhuriyeti devletine karşı propaganda faaliyeti yapmaktan” ise 1 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Ayrıca gazeteciler ek ceza olarak siyasi parti, grup, örgüt ve derneklerde 2 yıla kadar üye olmaktan men edildi.

Her iki gazetecinin de 20 gün içinde verilen kararlara itiraz yollarının açık olduğu bildirildi.