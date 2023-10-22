Gazeteci Fuat Bulut'a yapılan saldırı kınandı

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Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesinde gazeteci Fuat Bulut, bir otoparkta bıçaklı saldırıya uğradı. Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti’nden saldırıya ilişkin tepki geldi.

Cermik Gazetesi'nin haberine göre kentteki bir internet sitesinin birinci yıldönümü programına katılan gazeteci Bulut, Kayapınar ilçesindeki bir otoparkta bıçaklı saldırıya uğradı.

Kulağından ve vücudunun çeşitli yerlerinden darp edilen Bulut’un hayati tehlikesinin olmadığı ve hastanede tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Konuya ilişkin açıklama yapan Bulut, saldırıda araya girenlerin olmaması halinde olayda farklı durumun yaşanabileceğini ifade etti.

Bulut, “Saldıranlardan birinin İ.Ş.’nin akrabası olduğunu biliyorum. Ama diğer saldıranı tanıyamadım. İki kişi bana tekme, yumruk, bıçakla saldırdı. Biri elini beline attı. Silah mıydı, değil miydi bilmiyorum. Orada araya girenler oldu. Araya girenler olmasaydı farklı bir durum yaşanabilirdi.” dedi.

Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Mehmet Mücahit Ceylan, saldırıdan hemen sonra hastaneye gidip cemiyet üyesi olan Bulut’a geçmiş olsun ziyaretinde bulunarak, saldırının cezasız kalmaması yönünde çağrıda bulundu.

Ceylan, “Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti üyesi aynı zamanda Güneydoğu Ekspres Gazetesi Yazı İşleri Müdür Fuat Bulut dün akşam hem telefonla tehdit aldı hem de tehdit eden kişinin gönderdiği şahıslar tarafından silahlı saldırıya uğradı ve darp edildi. Daha sonra Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Şu an hayati tehlikesi yok. Ancak bugün bir gazeteci Diyarbakır gibi bir şehrin ortasında magandalar tarafından birilerinin azmettirilmesiyle saldırıya uğradı. Bu asla cezasız kalmamalı. Emniyetimizi ve Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığını göreve davet ediyoruz.” ifadelerini kullandı.