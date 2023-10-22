PKK, Mahmur Kampında kaç askeri noktayı Irak güçlerine teslim etti?

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PKK'nin Mahmur Kampı ve Karaçoğ Dağı sınırındaki askeri kontrol noktalarını boşaltarak Irak ordusuna devretmesi, Irak’a Peşmerge güçlerine karşı yeni askeri kontrol noktaları kurma fırsatı verdi.

Olaylara hakim olan bir kaynağın K24’e yaptığı açıklamada, PKK’nin Mahmur Kampı yakınlarında birkaç mağara ile 7 kontrol noktasını Irak ordusuna teslim ettiği belirtilirken, bu askeri noktaların devredilmesinin Irak güçlerinin Peşmerge’ya karşı, Karaçoğ Dağı sınırındaki askeri noktalarını artırmasına olanak tanıdı.

“Bu rastgele değildi ve birkaç ay önce hazırlanmıştı ve şimdi Irak ordusu başka birçok yeri de kontrol altına almak istiyor.” denilen açıklamada, “Iraklı güçlere teslim edilen bu sınır noktalarının Irak ordusu ve Peşmerge güçlerinden oluşan ortak bir tugay tarafından doldurulması gerekiyordu. Ancak tamamen Irak güçlerinin elinde. Bu da gelecekte Peşmerge güçlerine sorun yaratacak.” ifadeleri yer aldı.

Açıklamada, PKK’nin Kürdistan Bölgesi Hükümeti ile koordineli çalışmak istemediği ve izlediği politikanın Kürdistan Bölgesi muhaliflerine hizmet ettiği vurgulandı.

Terör örgütü DAİŞ’in Mahmur'a saldırısının ardından PKK, Peşmerge ile koordineli olarak Mahmur'a girdi.

PKK'nin "Şehit Rüstem Cudi Mülteci Kampı" olarak adlandırdığı Mahmur Kampında, aralarında PKK gerillalarının destekçileri ve yakınlarının da bulunduğu yaklaşık 20 bin kişi bulunuyor. Kamp geçmişte Türk savaş uçakları tarafından defalarca bombalanmış ve can kayıpları yaşanmıştı.

PKK’nin 19 Ekim 2023'te, Karaçoğ Dağı ve Mahmur Kampı çevresindeki askeri kontrol noktalarından çekilmesiyle yerlerine Irak ordusu geçti.

PKK’lilerin yerine geçen Irak ordusunun 14'üncü Tümeni, bölgede Irak bayrağını dalgalandırıyor.

PKK’nin bulunduğu noktaların Irak ordusuna devredilmesi, Birleşmiş Milletlerin (BM) Irak hükümetine PKK varlığı nedeniyle Mahmur Kampındaki halka yardım göndermeyeceğini bildirmesinin ardından geldi.

Öte yandan PKK yetkililerinin yaptığı açıklamalarda kamp çevresinden ayrılan PKK’lilerin Kandil Dağı'na geçtiği belirtildi.