Biden'dan Netanyahu'ya: İsrail ordusu savaş hukukuna uymalı

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ABD Başkanı Joe Biden, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus ile İsrail-Hamas çatışmasındaki son gelişmeleri ele alırken, Netanyahu’dan savaş hukukuna göre hareket etmesini istedi.

Beyaz Saray, Başkan Biden'ın, Papa ve Netanyahu ile telefon görüşmesi yaptığı yönünde bir açıklama yaptı.

Biden'ın Papa ile yaptığı görüşmede, "Hamas'ın İsrailli sivillere yönelik barbarca saldırısını kınadığı ve Gazze'deki sivillerin korunması gerektiğini vurguladığı" belirtilen açıklamada, iki liderin bölgede gerilimin tırmanmasının önlenmesi ve Orta Doğu'da kalıcı barış için çalışılması gerektiği konusunda mutabık kaldığı kaydedildi.

Netanyahu ile görüşmesinde ise Biden'in "Gazze'deki ihtiyaç sahibi Filistinliler için gönderilen 2 insani yardım konvoyunu memnuniyetle karşıladığını" aktardığı ifade edilen açıklamada, iki liderin Gazze'ye insani yardımların süreceğini teyit ettiği bildirildi.

Biden'ın, 2 ABD vatandaşı rehinenin serbest bırakılması konusunda İsrail'in verdiği destekten dolayı takdirlerini ifade ettiğine değinilen açıklamada, Biden ve Netanyahu'nun "ABD vatandaşları da dahil olmak üzere Hamas'ın elinde olan tüm rehinelerin serbest bırakılması ve Gazze'den ayrılmak isteyen ABD vatandaşları ve diğer sivillerin güvenli geçişlerinin sağlanması için devam eden çabalar" hakkında konuştuğu aktarıldı.

Biden ayrıca sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, Netanyahu ile görüşmesinde, "İsrail'in sivillerin mümkün olan en iyi şekilde korunması anlamına gelen savaş hukukuna göre hareket etmesi gerektiği" hakkında konuştuklarını belirtti.