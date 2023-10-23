İsrail: Gazze'ye dönük kara harekatı aylarca sürebilir

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İsrail Savunma Bakanı Yoav Galant, "Gazze'ye yönelik kara harekatının" aylarca sürebileceğini belirtirken, Gazze'ye yönelik hava saldırıları gece boyunca devam etti.

Yediot Ahronot gazetesinde yer alan habere göre Galant, söz konusu açıklamayı, Gazze sınırı yakınlarında "Hava Kuvvetleri Harekat Komutanlığı" toplantısında yaptı.

Galant'ın burada, "İsrail ordusunu durdurabilecek hiçbir şey yok. Manevranın (İsrail'in Gazze saldırılarına verdiği isim) operasyonel yönü, hava kabiliyeti ve kara harekatından oluşuyor. Gazze'deki kara harekatı, oradaki son savaş olmalı çünkü sonrasında Hamas olmayacak. Bu, bir ay, 2 ay, 3 ay sürebilir ama sonunda orada Hamas kalmayacak." ifadelerini kullandı.

İsrail ordusu daha önce yaptığı açıklamada, "savaşın" bir sonraki aşamasına (kara harekatı) hazırlık amacıyla Gazze'de İsrail güçlerinin karşılaşabileceği tehditleri azaltmak için hava saldırılarını yoğunlaştırdığını duyurmuştu.

Öte yandan İsrail uçakları, Gazze'deki Cebaliya, El-Bureyc ve Nusayrat mülteci kampları ile Beyt Lahiya bölgesinde, sivillerin yaşadığı çok sayıda eve hava saldırısı düzenledi.

Gazze'deki İçişleri Bakanlığının yaptığı yazılı açıklamaya göre, saldırılarda çoğu kadın ve çocuk olmak üzere en az 30 kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi yaralandı.

İsrail Yedioth Aharonoth gazetesinin başka bir haberine göre İsrail savaş uçakları, Hizbullah'ın silahlarının da bulunduğu bir hücresini bombalarken, bir gözetleme noktasına da saldırı düzenledi.

Hizbullah'tan konuya dair henüz bir açıklama yapılmadı.